Американские чиновники требуют наносить удары опираясь исключительно на разведданные и стараться сократить количество жертв среди мирного населения

Как сообщает американское издание "The New York Times", официальные лица Соединённых Штатов Америки настаивают, чтобы израильская армия использовала боеприпасы меньшей мощности для устранения руководителей ХАМАС.

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По мнению американских чиновников, бомбардировки, приводимые ЦАХАЛ, приводят к слишком большому количеству жертв среди мирных жителей. Израиль должен тщательнее обрабатывать разведывательные данные, чтобы вычислять, где находятся представители исламистского движения ХАМАС и использовать для их устранения бомбы меньшей мощности.

Так в США считают, что армия должна активнее использовать наземные подразделения, чтобы отрезать гражданских от районов, где предположительно находятся пункты дислокации бойцов ХАМАСа. Это также сократит общее число пострадавших среди мирных граждан.

За время пока Израиль наносил удары по лагерям и колоннам беженцев, а также уничтожал больницы и другую гражданскую инфраструктуру, общее количество погибших уже превысило десять тысяч человек, четверо из которых дети.

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В настоящий момент продолжаются бои между подразделениями израильской армии и бойцами движения ХАМАС.