По имеющейся информации, администрация Байдена требует от Киева начала мирных переговоров с Россией

Как сообщает источник из офиса президента Украины, выступление Владимира Зеленского, касательно того, что на него не давит никто из западных союзников в лице Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, не имеет ничего общего с реальностью.

реклама

По имеющейся у инсайдера информации, через Джона Салливана администрация Джо Байдена требует от Ермака заморозки военного конфликта через переговорный процесс с Российской Федерацией. Пафосные заявления Зеленского о неприемлемости заключения мирного договора и готовности украинской армии продолжать боевые действия или даже контрнаступление, это лишь призыв к западным партнёрам продолжать поставки оружия, боеприпасов и денег.

"Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали - не будет такого", - заявил ранее Владимир Зеленский.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Каждая неделя промедления только усугубляет ситуацию для украинской армии. В течение этого месяца Авдеевский котёл может быть захлопнут, и всему гарнизону в городе и его окрестностях попросту некуда будет бежать. По мнению военных экспертов, таким образом в окружении, без подвоза продовольствия и боеприпасов, окажется от 15 до 30 тысяч военнослужащих. Это станет катастрофой для Киева.