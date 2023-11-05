По его словам, народу необходимо перестать верить в эти иллюзии и принять действительность, пока не стало слишком поздно

Накануне в своём телеграм-канале бывший советник офиса президента Алексей Арестович признал, что отчасти он лично виноват в происходящем с украинским народом. На своём YouTube-канале он транслировал рядовым украинцам о скорой победе над Российской Федерацией, но сам осознавал, что это неправда.

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По словам политического деятеля, чтобы украинское общество сумело выжить, ему необходимо отрезвиться и перестать верить в иллюзии, созданные в первый год Специальной Военной Операции самим Арестовичем.

"Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я её разрушаю, чтобы мы выжили дальше. Многие обиделись на то, что я предложил НАТО в обмен на территории(правда, я не предлагал территории в обмен, но кто же до этого момента дочитывает). Так вот я вам приоткрою маленькую тайну, уважаемые читатели. Ещё полгодика-год такой "успешной" политики, какую мы ведём сейчас и НАТО можно будет забыть", - заявил украинский блогер.

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Далее, по его мнению, западные партнёры предложат некие гарантии без вступления в Североатлантический Альянс. Причем это уже проглядывается в западных средствах массовой информации. По прошествии ещё одного года не будет даже этого, а всё закончится очередными "Минскими соглашениями".