Предприятие уже много раз отправляло гуманитарную помощь в зону СВО и нашло ещё один способ помочь бойцам на поле боя

Последние несколько лет показали, какое огромное преимущество на поле боя дают даже самые простые беспилотные летательные аппараты, и что ни одна армия мира не может быть полностью боеспособной, если не использует данное вооружение в современных конфликтах. В настоящее время БПЛА взяли на себя разведку, корректировку артиллерии, нанесение точечных ударов по живой силе различными взрывными устройствами, а также поражение военной техники и инфраструктуры.

реклама

Российская Федерация за последние полтора года сумела многократно нарастить производство различных БПЛА, начиная от самых простейших коптеров и заканчивая тяжёлыми ударными дронами С-70 «Охотник». Представители Тамбовского хлебокомбината сообщили, что в цехах предприятия был запущен процесс сборки беспилотников для нужд специальной военной операции. Беспилотники собираются в специально отведенных для этого помещениях, чтобы не мешать производству основной продукции. Также стоит отметить, что предприятие уже не раз отправляло гуманитарную помощь бойцам, находящимся в зоне Спецоперации.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Учитывая то, какой вклад в общее дело вносится такими предприятиями и компаниями, типа Тамбовского хлебокомбината, неудивительно, что Российская Федерация получила серьёзное преимущество в производстве беспилотников.