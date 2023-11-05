Согласно информации, несмотря на производительность, чип потребляет намного меньше энергии, нежели A100

Как сообщает издание "Nature", ученые из Университета Цинхуа в Китае представили инновационный чип искусственного интеллекта, который отличается сверхбыстрой и высокоэффективной работой в задачах компьютерного зрения.

реклама

Новый чип под названием ACCEL является полностью аналоговым и объединяет электронные и световые вычисления. Этот чип обеспечивает производительность, превышающую возможности Nvidia A100 более чем в 3000 раз при значительно более низком потреблении энергии. Несмотря на то, что это специализированный чип, его можно рассматривать как один из шагов на пути к будущему гетерогенных вычислений, где полупроводники все чаще адаптируются к конкретным потребностям, а не имеют универсальной конфигурации.

Согласно публикации в журнале "Nature", чип ACCEL способен выполнять 4,6 триллиона операций в секунду в задачах визуального анализа, что в 3,0000 раз превышает производительность Nvidia A100 с ее 0,312 квадриллиона операций. Кроме того, чип ACCEL может выполнять 74,8 квадриллиона операций в секунду при мощности всего 1 Вт, что исследователи называют "системной энергоэффективностью", и достигать скорости вычислений в 4,6 пета-операций в секунду. Таким образом, чип Nvidia A100, оснащенный 80 миллиардами транзисторов, уступает новому чипу ACCEL несмотря на свои впечатляющие параметры.

Важным фактором в системе обработки данных является не только скорость, но и точность, особенно в задачах компьютерного зрения. Возможности использования систем управления в современном мире весьма широки, от рынка носимых устройств и применения в сфере виртуальной реальности, до автономного вождения, промышленных инспекций и детекции изображений в общем виде, включая распознавание лиц.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно документу Университета Цинхуа, чип ACCEL успешно прошел эксперименты в задачах классификации изображений типа Fashion-MNIST, классификации ImageNet и распознавания видео на кадровом уровне с "конкурентно высокими" показателями точности (соответственно 85,5%, 82,0% и 92,6%). Примечательно, что чип ACCEL проявляет высокую надежность в условиях низкого освещения в 0,14 фдж мкм−2 на каждый кадр.