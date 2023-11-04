Украинские СМИ сообщают о нанесении ракетного удара по расположению 128-бригады ВСУ

По поступающей информации, В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что Вооруженные Силы Украины попытались атаковать Крымский мост и другую инфраструктуру. Работают системы противовоздушной обороны. Движение по мосту временно запрещено.

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"Дым в районе Севастопольской бухты - это военные используют табельные средства маскировки", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Власти Крыма сообщают о взрывах в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. Есть информация о падении обломков сбитых ракет в районе одного из сухих доков, жертв и пострадавших нет.

В украинских средствах массовой информации же сообщается о ракетном ударе по месту дислокации 128-ой бригады ВСУ. В этот момент, по информации источников, проходило награждение военнослужащих. В результате прилёта ликвидировано 22 украинских бойца. По заявлением прессы, вина за эти потери полностью лежит на командовании украинской армии.

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Также в сети появляется всё больше видеообращений, где военнослужащие ВСУ нелестно высказываются в адрес офицеров, организовавших подобное массовое мероприятие на небольшом расстоянии от линии боевого соприкосновения.