Все они были подбиты в ходе боёв и покинуты собственными экипажами, а позже вывезены российскими военными в Россию

Согласно отчетам Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, часть бронетехники, включая технику, поставленную западными спонсорами, попадает в руки российских военных. Украинская армия несет серьезные потери в бронетехнике, включая танки, и ей не хватает ресурсов для эвакуации этих машин в безопасное место.

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В последние дни Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери, в том числе штурмовые танки были подбиты немецкие основные боевые танки Leopard 2, которые были задействованы в боях на трех разных направлениях: на Работинской - Вербовой линии, под Авдеевкой и под Купянском. Некоторые из них были уничтожены с помощью противотанковых управляемых ракет и артиллерии, а другие были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Часть машин осталась работоспособными после поражения и были оставлены беглыми экипажами.

По информации, представленной украинскими источниками, ссылающимися на данные Генштаба ВСУ, российские военные вывезли не менее четырех новейших моделей танков Leopard 2, которые были повреждены беспилотниками или подорвались на минных полях, но не успели быть эвакуированы украинскими силами. Нет точных данных о дате этого события, но с большой вероятностью первые немецкие танки были отправлены в Россию еще летом после боев на Запорожском направлении.

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Украинские военные выразили своё недовольство тем, что из-за попадания техники в руки российских военных, страны Запада начали забирать практически всё новейшее оборудование из поставляемой техники. В результате, ВСУ получают танки и бронетранспортеры без необходимых комплектующих, на которые им приходится устанавливать свою дополнительную защиту и некоторые другие компоненты.