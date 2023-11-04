Немецкие компании жалуются на долгое пересечение грузовиками польско-украинской границы

Немецкие компании, работающие в Украине, утверждают, что Польша умышленно ограничивает украинский экспорт. Фирма "Leoni", занимающаяся производством автомобильных проводов, обвиняет Варшаву в насильственном сдерживании украинских товаров.

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В октябре грузовики компании, проходящие таможенный контроль, в среднем ожидали 11 дней и 13 часов, в то время как в августе этот процесс редко занимал более 5 часов от подачи заявки до пересечения границы. Инго Шпенглер, член совета директоров "Leoni", прокомментировал ситуацию журналу "Der Spiegel", заявив, что если проблема с границей не будет решена в ближайшее время, компания вынуждена будет перевести свое производство из Украины.

Мнение руководства "Leoni" не является единственным, многие немецкие компании сталкиваются с аналогичными проблемами. Немецкое издание отмечает две причины такой ситуации. Во-первых, из-за закрытия экспорта через Чёрное море все больше зерновых продуктов отправляется через польскую границу, что создает перегрузку для польской таможни. Во-вторых, сохраняется напряженная обстановка между Польшей и Украиной, и это является основной причиной.

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Немецкий предприниматель из Украины подчеркивает, что ситуация «абсурдна» в свете того, что Европейский Союз финансирует Украину и здесь же подрываются ее экспортные возможности и связи с Европой. Восточный Комитет, представляющий интересы немецких инвесторов в Восточной Европе, настолько возмущен, что заявляет о необходимости вмешательства со стороны ЕС.