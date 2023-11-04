Израиль в это время нанёс удар по еще одной больнице в секторе Газа, каких-то действий от Анкары пока не видно

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что более не считает израильского премьера Беньямина Нетаньяху достойным лицом для дальнейших переговоров. Он подчеркнул, что Турция вычеркивает Израиль из списка потенциальных партнеров.

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Лидер Турции не пожалел критики в адрес Нетаньяху, возложив на него главную ответственность за недавние атаки на Газу. Он утверждает, что действия премьера Израиля не имели ничего общего с принципами, выраженными в священных книгах – Библии, Торе и Псалмах. Согласно словам Эрдогана, Турция собирается взять на себя ведущую роль в качестве гаранта мира в регионе Газы. Он подчеркнул важность этого шага в формировании будущего региона.Таким образом, президент Турции принципиально отказался от дальнейших контактов с Нетаньяху и призвал свою страну сыграть важную роль в обеспечении мира в Газе.

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В это же время подразделения ЦАХАЛ проводят наземную наступательную операцию в Секторе Газа. В сеть уже просачиваются видео и фотоматериалы, на которых запечатлены стрелковые бои в городской застройке между бойцами ХАМАС и военнослужащими израильской армии. При этом Израиль продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам Палестины. Недавно под ударом оказалась еще одна больница палестинского анклава. Однако никаких решительных действий Турция не предпринимает.