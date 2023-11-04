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Zelikman
Реджеп Эрдоган заявил, что Турция должна стать гарантом безопасности в Газе
Израиль в это время нанёс удар по еще одной больнице в секторе Газа, каких-то действий от Анкары пока не видно

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  Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что более не считает израильского премьера Беньямина Нетаньяху достойным лицом для дальнейших переговоров. Он подчеркнул, что Турция вычеркивает Израиль из списка потенциальных партнеров.

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  Лидер Турции не пожалел критики в адрес Нетаньяху, возложив на него главную ответственность за недавние атаки на Газу. Он утверждает, что действия премьера Израиля не имели ничего общего с принципами, выраженными в священных книгах – Библии, Торе и Псалмах. Согласно словам Эрдогана, Турция собирается взять на себя ведущую роль в качестве гаранта мира в регионе Газы. Он подчеркнул важность этого шага в формировании будущего региона.Таким образом, президент Турции принципиально отказался от дальнейших контактов с Нетаньяху и призвал свою страну сыграть важную роль в обеспечении мира в Газе.

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  В это же время подразделения ЦАХАЛ проводят наземную наступательную операцию в Секторе Газа. В сеть уже просачиваются видео и фотоматериалы, на которых запечатлены стрелковые бои в городской застройке между бойцами ХАМАС и военнослужащими израильской армии. При этом Израиль продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам Палестины. Недавно под ударом оказалась еще одна больница палестинского анклава. Однако никаких решительных действий Турция не предпринимает.

#израиль #война #палестина #хамас #турция #сектор газа #эрдоган
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