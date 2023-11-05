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Zelikman
Статья Залужного в The Economist была попыткой предотвратить провал наступления
Главком всячески пытается предотвратить катастрофу для ВСУ на линии боевого соприкосновения

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  По информации от источников из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, написанная главнокомандующим Валерием Залужным статья в "The Economist", вокруг которой разгорелся скандал как на Украине, так и на Западе, была заключительным шагом отчаяния офицера.

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  Как сообщил источник окружения Залужного, главком стремится сохранить жизни украинских солдат, не допуская бессмысленных жертв, которые следуют за решениями политиков на высочайшем уровне. Заявление Зеленского о намерении захватить аж три города до конца года, по мнению украинского военачальника, это безумие. Битва на флангах Бахмута, контрнаступление на запорожском направлении или принципиальная оборона Авдеевки в условиях оперативного окружения - все это не решения, вынесенные военными, а скорее пиар-ходы от политических деятелей, которые не стесняются ставить на кон жизни десятков тысяч солдат ради символических достижений.

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  Последнее время в офисе президента Украины всё больше критики в адрес Залужного. В руководстве страны считают, что главком строит свою личную политическую кампанию, и весь этот пессимизм нацелен на ослабление позиций Владимира Зеленского, чтобы выставить его слабым политиком.

#россия #украина #сво #политика #всу #армия #контрнаступление #залужный
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