По словам экспертов, при попытке использовать их в ударных операциях, они сразу же уничтожаются российскими системами ПВО

По данным издания Newsweek, украинские операторы беспилотников сталкиваются с возрастающими трудностями в использовании Bayraktar TB2 на поле боя из-за недостаточной эффективности в противостоянии российской противовоздушной обороне.

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Британский эксперт по беспилотникам Стив Райт отмечает, что модели, такие как Bayraktar TB2, были созданы преимущественно для обзора и управления другими системами оружия. В начальный период конфликта, когда серьезных противовоздушных средств ещё не применялось, вариант TB2 с возможностью нанесения ударов дал Украине некоторые победы в воздушном пространстве. Однако, сейчас российские силы осознали свои уязвимости, и беспилотники снова возвращаются к своим основным задачам, которые более скрытные, в частности предоставление разведывательных данных другим средствам поражения, отмечает эксперт.

Согласно украинским источникам, Вооруженным силам Украины становится всё сложнее эффективно использовать беспилотники на поле боя.

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"Они были очень полезны в начале полномасштабного конфликта, но теперь, когда Россия усилила противовоздушную оборону, Киев использует хвалёные Bayraktar TB2 в основном для разведки", - сказал капитан одного из украинских разведывательных батальонов Андрей Подлесный.