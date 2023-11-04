По словам заместителя главы президентского офиса, военные не должны обсуждать происходящее на поле боя с прессой

Заместитель главы президентского офиса Игорь Жовква критически отозвался о статье, написанной Залужным в британском издании "The Economist", в которой подразумевается, что ситуация на линии боевого соприкосновения зашла в тупик.

реклама

Вслед за публикацией этого материала на Банковую начали поступать звонки представителей западных стран. "Мне поступил звонок одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: "Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?". Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?" - заявил Жовква во время телемарафона.

Кроме того, он высказал свое недовольство относительно комментариев военных о ситуации на поле боя для средств массовой информации. По его словам, все комментарии со стороны военных сказываются негативно для общего дела и что будь он сам военнослужащим, то обсуждение событий на линии соприкосновения с представителями прессы, это последнее, что он бы делал в настоящий момент.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Политик считает, что различные соображения, мнения о дальнейшем развитии событий и так далее, не должны становиться достоянием общественности.