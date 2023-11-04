По словам военнослужащего ВСУ, снаряды КНДР летят практически бесшумно и не позволяют бойцам укрыться

В западных средствах массовой информации относительно недавно сообщалось, что Корейская Народная Демократическая Республика начала поставлять Российской Армии оружие и боеприпасы, в частности речь идёт об артиллерийских боеприпасах.

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Судя по интервью одного из украинских бойцов, в Вооруженных Силах Украины успели оценить особенности и технические характеристики поставляемых Пхеньяном боеприпасов. По словам военнослужащего, северокорейские снаряды летят практически бесшумно, в отличие от советских и российских образцов.

"Советские снаряды слышны, но, когда летит корейский, его не слышно даже на видео. Когда дует ветер в лесу, вы его не услышите", - заявил он в телепередаче "ми-Украина".

По словам бойца, при полёте советского артиллерийского снаряда можно даже рассчитать, в какую область прилетит снаряд, и человек даже успевает сгруппироваться, но с корейскими боеприпасами всё сложнее. Снаряд беззвучно долетает до цели, заставая подразделения врасплох и не давая возможности укрыться.

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Помимо артиллерийских боеприпасов, западные СМИ сообщали о передаче Российской Федерации реактивных систем залпового огня KN-09 и KN-25, но каких-либо подтверждений этому в настоящий момент нет.