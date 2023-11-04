По мнению чиновников, Украине придётся пойти на некоторые уступки для завершения конфликта

Как сообщает американский телеканал "NBC", ссылаясь на высокопоставленных чиновников, последние события на международной арене привлекли внимание Соединенных Штатов Америки и Европы, которые начали обсуждать возможность мирных переговоров между Россией и Украиной с президентом Владимиром Зеленским.

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Согласно данным, появившемся в средствах массовой информации, источники утверждают, что стали возникать диалоги между украинским правительством и представителями США и Европы относительно возможных последствий мирных переговоров с Россией. В ходе этих разговоров обсуждались общие направления и возможные компромиссы, на которые Украине придется пойти, чтобы достичь соглашения.

Из сообщения следует, что эти переговоры находятся в начальной стадии, однако они являются важным сигналом стремления западных стран завершить конфликт на Украине и выхода из сложившегося кризиса. В свою очередь, от администрации Зеленского звучит всё больше агрессивных высказываний и заявлений. Судя по всему, украинские чиновники не готовы идти ни на какие уступки, а целью перед собой до сих пор ставят границы 1991 года. Однако, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что без западной помощи Украина падёт достаточно быстро, что подтверждает её несамостоятельность.

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Рано или поздно сторонам всё же придётся садиться за стол переговоров, вопрос лишь в том, на каких условиях. Пока что 2023-й год серьёзно ослабил переговорные позиции Украины.