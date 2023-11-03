Официально о данных поставках не сообщалось, однако техника была замечена на одном из полигонов ВСУ

Одной из новейших добавок к арсеналу Вооруженных Сил Украины является американская штурмовая машина разминирования M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle), построенная на базе американского основного боевого танка M1 "Abrams".

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Хотя официально о передаче данных инженерных машин не было сообщено, по некоторым данным, они были переданы на Украину вместе с танками M1A1 Abrams. Ранее эта техника была на вооружении Морской пехоты Соединённых Штатов. Однако, в рамках проводимой реформы, американская армия решила отказаться от использования M1150 ABV.

M1150 ABV - это уникальная техника, специально разработанная для проведения масштабных операций по разминированию и созданию проходов в опасных условиях. В основе ее конструкции лежит танковый шасси Abrams, позволяющее машине не только преодолевать сложные препятствия, но и обеспечивать надежную защиту экипажа. Основное предназначение M1150 ABV - это разминирование местности перед наступлением сил дружественных войск, а также удаление препятствий и варьирование расположения объектов в зоне боевых действий. Эта машина оснащена специализированным механизмом, способным обнаруживать и уничтожать различные виды мин и взрывных устройств.

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Значимость появления M1150 ABV на вооружении ВСУ нельзя недооценивать. Эта техника обладает высокой маневренностью, мощностью и надежностью, что может помочь украинским формированиям в преодолении минных полей на различных участках линии боевого соприкосновения.