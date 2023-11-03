В течение одного дня боец сумел нейтрализовать порядка 60 украинских военных

По имеющейся информации, впервые звание Героя Российской Федерации было присвоено военнослужащему в должности оператора беспилотных летательных аппаратов.

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За время последних недель интенсивных боевых действий в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине, министр обороны Сергей Шойгу неоднократно отмечал весьма значимый вклад 25 и 138 мотострелковых бригад Вооруженных Сил России. Бойцы этих соединений отличились выдающимся мужеством, стойкостью и отвагой в боях. Благодаря слаженным действиям командиров и бесстрашию штурмовиков, украинские формирования были полностью разгромлены на одном из участков линии боевого соприкосновения. Одним из героев этой бригады является оператор беспилотных летательных аппаратов, который был награжден званием Героя России. Этот парень служит в составе 138 бригады 6 армии.

Основной специализацией российского героя являются сбросы военных грузов (вогов). В течение одного дня он сумел нейтрализовать порядка 60 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, и это только те, которых в армии называют "200".

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Таким образом, помимо всем известных подразделений по типу спецназа "Ахмат", ЧВК "Вагнер" или батальона "Восток", есть немалое количество соединений, которые добиваются высоких результатов на различных участках линии соприкосновения, как, например, 138 и 25 бригады, но остаются в тени более прославленных товарищей.