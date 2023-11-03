Как стало известно, речь пока идёт исключительно о Bitcoin и Ethereum

Швейцарский банк SGKB, в сотрудничестве с криптобанком SEBA, объявил о запуске услуг по торговле и хранению двух ведущих криптовалют - Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Этот шаг был предпринят после успешного тестирования данной функции, и теперь определенные клиенты SGKB получат доступ к цифровым активам.

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St. Galler Kantonalbank, один из самых крупных банков Швейцарии, стремится присоединиться к растущему мировому тренду использования криптовалюты. Партнерство между SGKB и SEBA открывает новые возможности для его клиентов, также позволяя направлять финансовый капитал в майнинг криптовалюты и поддерживать развитие криптосообщества.

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Криптовалютная индустрия постепенно просачивается в различные сферы деятельности. Учитывая скорость роста популярности криптоактивов, их внедрение в банковскую систему было лишь вопросом времени. В целом, цифровой рынок с начала 2023 показывает некий подъём. Курс Bitcoin вырос ровно в два раза за последние 10 месяцев, что говорит о возросшем интересе к данному товару, несмотря на то, что многие эксперты делают ставку на очередной "bullrun" цифровых активов на 2024-2025 годы, уже после очередного халвинга BTC.