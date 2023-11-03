Хасан Насралла раскритиковал правительство Израиля, назвав его жестоким и чудовищным

Сегодня лидер исламистского движения «Хезболла» Хасан Насралла предстал перед публикой, чтобы обратиться по актуальной ситуации в Секторе Газа и на Ближнем Востоке в целом. В своем обращении Насралла описал текущие события в регионе.





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Насралла сообщил о проведенной операции «Потоп Аль-Аксы», которая состоялась 7 октября 2023 года под руководством ХАМАС. Он подчеркнул, что эта операция привела к расширению палестино-израильского конфликта, выходящего за пределы одного фронта. Лидер «Хезболлы» отметил, что палестинский народ, несмотря на страдания от израильской оккупации, проявляет огромное мужество.

Израиль не может изменить последствия событий 7 октября. Оно вызвало серьезные потрясения в экономической, психологической сферах и в сфере безопасности. 7 октября было направлено на привлечение внимания мирового сообщества к палестинской проблеме, - заявил лидер исламистского движения «Хезболла» .

Насралла остро критиковал правительство Израиля, называя его «жестоким» и «чудовищным», а премьер-министра Биньямина Нетаньяху – «тупым». Он указал на слабость и хрупкость израильского государства, подчеркнув, что запрос поддержки американского флота с авианосными группами должен означать общую слабость Израиля, так же как и многочисленные просьбы о финансовой и военной помощи, адресованные США.

Насралла отметил, что успех операции 7 октября обусловлен секретностью ее планирования. Также он подчеркнул, что Иран не принимал участия в организации этого события. Хотя Тегеран поддерживает все организации и сопротивляющиеся движения, но не контролирует их руководство и не имеет своих интересов в самой Палестине.

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"Война с Израилем – это палестинская борьба", - подчеркнул лидер «Хезболлы».