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Zelikman
AMD представила два новый мобильных процессора для тонких и лёгких ноутбуков
Обе модели обладают гибридной архитектурой core и включают в себя комбинацию ядер Zen 4 и Zen 4c.

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  «AMD» провела анонс двух новых процессоров "Ryzen mobile", предназначенных для тонких и легких ноутбуков. Речь идет о моделях Ryzen 5 7545U и Ryzen 3 7440U, которые входят в состав нового семейства "Phoenix 2" и оснащены процессорными ядрами Zen 4c, немного меньшими по размеру, чем ядра Zen 4, имеющиеся у существующих моделей Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U компании.

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  Оба новых чипа обладают гибридной архитектурой core и включают в себя комбинацию ядер Zen 4 и Zen 4c. Более производительной моделью является Ryzen 5 7545U, представляющая собой 6-ядерный 12-потоковый процессор с 2 ядрами Zen 4 и 4 ядрами Zen 4c. Его базовая тактовая частота составляет 3,2 ГГц, а максимальная - 4,9 ГГц. TDP данных процессоров находится в диапазоне от 15 до 30 Вт. Также они поддерживают интегрированную графику Radeon 740M. Объем общего кэша Ryzen 5 7545U составляет 22 МБ, включая 16 МБ L3 кэша.

  Второй новый чип, Ryzen 3 7440U, представляет собой 4-ядерный 8-потоковый процессор с базовой тактовой частотой 3 ГГц и максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц. TDP данной модели также составляет 15-30 Вт, а общий объем кэша - 12 МБ, включая 8 МБ L3 кэша. Модель 7440U также обладает интегрированной графикой Radeon 740M. Новая архитектура hybrid core заинтересовала публику, вызвав вопросы о различиях между Zen 4c и Zen 4. По словам «AMD», новые ядра Zen 4c предназначены для высокой плотности и энергоэффективности и меньше на 35% по сравнению с Zen 4. Архитектура core также обеспечивает более гибкое масштабирование и, потенциально, может увеличить количество ядер в будущих высококлассных мобильных процессорах.

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  Однако, несмотря на разговоры о производительности и эффективности, новым процессорам не хватает технологии "Ryzen AI", которая присутствует у существующих процессоров Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7640U. Хотя это может быть неприятной новостью для пользователей Windows, желающих запускать приложения искусственного интеллекта на своих ноутбуках, для Linux это может быть незначительной потерей, поскольку платформа в настоящее время не поддерживает технологию "Ryzen AI". Что касается доступности продуктов с новыми чипами, «AMD» пока не дала каких-либо конкретных сроков.

#amd #процессоры #ноутбуки #ryzen #технологии #искуственный интеллект
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