Bayraktar TB3 успешно завершил вторые летные испытания, пробыв в воздухе 4 часа

Второй полет беспилотника Bayraktar TB3, недавно разработанного компанией, продолжался около четырех часов. Именно это сообщение прозвучало из руководства компании после успешных испытаний.

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Изначально Bayraktar TB3 был задуман как революционное решение для универсального десантного корабля L 400 Anadolu. Его особенностью является возможность взлета и посадки на палубу УДК благодаря складывающимся крыльям. Новая модель, получившая немного измененный внешний вид и увеличенные габариты, также оснащена новым турбодизельным авиационным двигателем. Вес Bayraktar TB3 составляет 1450 кг, а дополнительный груз доходит до 280 кг. Его максимальная дальность 1800 км, а время в воздухе доходит до суток. Крылья имеют размах 14 метров, а длина корпуса составляет 8,35 метра.

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Компания ранее объявила о планах внедрения беспилотника Bayraktar TB3 на палубу УДК L 400 Anadolu. Он предполагался первым в своем роде и планировалось использовать его для перевозки американских истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако в связи с изменением обстоятельств в геополитике, Турция потеряла возможность использовать американские самолеты, и позицию F-35B займут беспилотники Bayraktar TB3 и Bayraktar Kizilelma, специально разработанные для УДК.