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Zelikman
Инсайдер: Энергопотребление RTX 40 Super будет таким же, как у стандартных моделей линейки
В Nvidia сумели повысить производительность видеокарт, не повышая при этом их энергопотребление

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  Последние слухи от известного инсайдера Kopite7kimi о грядущей серии RTX 40 Super указывают на то, что ее графические процессоры будут потреблять столько же энергии, сколько и стандартные карты RTX 40. Если это правда, то это свидетельствует о росте эффективности, позволяющей пользователям легко обновить свои карты без покупки новых блоков питания.

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  "Энергопотребление у них будет таким же, как у моделей, отличных от Super", - сообщил источник.

  В последний месяц компании, такие как Hongxing2020 и MEGAsizeGPU, начали распространять информацию о трёх возможных обновлённых видеокартах Ada Lovelace: вариантах RTX 4070, 4070 Ti и 4080 с маркировкой "Super", подобно серии RTX 20 Super. По словам MEGAsizeGPU, модель 4070 Super может получить обновление до 16 ГБ видеопамяти и перейти с графического процессора AD104 на графический процессор AD103.

  Позже Копайт заявил, что модель 4070 Super может оставить графический процессор AD103, а модели 4070 Ti Super и 4080 Super могут обновиться до чипа AD102. Кроме того, Nvidia может прекратить производство модели 4080, поскольку ее заменит модель 4080 Super. Однако данная информация еще находится на уровне слухов, и источники утечек признают, что к ней следует относиться с некоторым недоверием, особенно в отношении модели 4070 Ti.

  При запуске серии RTX 40 Nvidia была ослаблена некоторыми критическими мнениями о том, что улучшение производительности по сравнению с серией RTX 30 оказалось не настолько значительным, чтобы оправдать повышение цен. Кроме того, многие считали, что 12 ГБ видеопамяти, предоставляемой моделью RTX 4070, является недостаточным. Следовательно, желательно иметь более быструю модель с объемом видеопамяти 16 ГБ, при условии разумной цены.

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  Опасения относительно энергопотребления моделей Ada Lovelace возникли еще до того, как были выпущены первые продукты данной серии. Пессимистические прогнозы предполагали, что флагманская видеокарта RTX 40 может потреблять до 800 Вт энергии, однако, в действительности эти опасения оказались необоснованными. В то время как флагманская модель RTX 4090 потребляет 450 Вт по сравнению с 350 Вт ее предшественника, большинство видеокарт Lovelace имеют аналогичные характеристики энергопотребления с моделями серии RTX 30. Теперь, похоже, Nvidia смогла сохранить те же уровни энергопотребления и в моделях серии Super.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx #железо #энергопотребление
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