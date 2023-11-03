Республиканцы считают, что дополнительная помощь Украине только усугубит ситуацию

Слова главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного изданию "The Economist" вызвали широкий резонанс в западном обществе и породили множество вопросов на Капитолийском холме. Республиканцы еще больше заинтересовались возможностью пересмотра американской поддержки Киева после столь откровенных заявлений главкома.

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Один из критиков, сенатор Джош Хоули, скептически настроен по отношению к увеличению помощи Украине. Он считает, что высказывания Залужного пробили большую брешь в политике администрации Соединённых Штатов Америки, которая стремилась финансировать не только военные аспекты Киева, но и социальные нужды страны. Теперь возникает вопрос о плане и стратегии поддержки Украины. Вопрос в Капитолии: "Есть ли у нас конкретный план?". Бен Кардин, председатель сенатского комитета по международным отношениям, отмечает, что надежды на достижение новых успехов были подорваны.

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Слова Залужного очевидно направлены на влияние на результат дебатов, которые происходят в американском конгрессе. Они отражают острую необходимость Украины и ее президента Владимира Зеленского в обновлении своего вооружения. Если страна хочет противостоять российской армии, ей нужны современные истребители, беспилотные аппараты, ракеты большой дальности и сильная артиллерия для прорыва российских позиций на линии боевого соприкосновения.