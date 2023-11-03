"Лагерь в данный момент продолжает свою постройку, набор уже очень-очень скоро"

Сотрудники Частной Военной Компании «Вагнер» опровергли информацию о роспуске организации и переходе оставшихся бойцов в различные структуры и ведомства, к примеру Министерство Обороны и Федеральная Служба Войск Национальной Гвардии(Росгвардия).

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О прекращении работы компании заявил председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов.

"ЧВК «Вагнер» перестала существовать окончательно. Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой Министерства обороны, кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии", - заявил депутат Картаполов.

В самой компании заявили, что организация продолжит работать в штатном режиме, но за счёт заключения договора с Росгвардией, "Музыканты" вновь сумеют принять участие в зоне проведения Специальной Военной Операции. Также сообщается, что в скором времени, как и планировалось, начнётся массовый набор сотрудников, а в настоящий момент проходит строительство военных баз и лагерей подготовки для ЧВК «Вагнер».

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"Спешим сообщать вам, что все это не имеет с реальностью ничего общего. Лагерь в данный момент продолжает свою постройку, набор уже очень-очень скоро, так что отставить панику, работы еще очень много", - говорится в сообщении.