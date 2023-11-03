Поражённым оказался также командный пункт ВСУ в Винницкой области, который недавно принимал офицеров из стран НАТО для обсуждения стратегии украинской армии на линии боевого соприкосновения.

В ночь со 2 на 3 ноября последовала очередная серия ударов со стороны российских военных на подконтрольных Киеву территориях. Значительные разрушения зафиксированы в Харьковской области.

реклама

Активно задействовались дроны-камикадзе "Герань". Один из беспилотников уничтожил объект хранения украинского оружия. После взрыва дрона, последовала детонация боеприпасов. Еще одним беспилотным аппаратом была поражена энергетическая инфраструктура, используемая в военных целях.

Кроме Харькова, различные подконтрольные Киеву регионы оказались также под обстрелом. Это происходит на фоне заявления украинского представителя о невозможности прикрыть всю огромную территорию Украины, несмотря на превосходную систему ПВО.

Взрывы большой мощности раздались также в Одесской области. Ракеты и дроны смогли достичь западной части страны, поражая цели в Хмельницкой и Львовской областях. Украинская аудитория общественных групп не скрывает своего негодования в свете повторных атак "Гераней" на объекты под Львовом.

Поражённым оказался также командный пункт ВСУ в Винницкой области, который недавно принимал офицеров из стран НАТО для обсуждения стратегии украинской армии на линии боевого соприкосновения. Несмотря на заявления о продолжении наступательных действий на Мелитопольском направлении, другие лица, включая командный состав, выражают мнение о необходимости перехода к стратегической обороне.

Ранее вечером, российские дроны успешно атаковали объекты противника в Днепропетровской области, повредив, в числе прочего, ангары с военной техникой. Украинская сторона отмечает значительное увеличение силы взрывчатого вещества, используемого в беспилотниках ВС РФ.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



