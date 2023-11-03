По словам миллиардера, искусственный интеллект вместе с плюсами для всего человечества, таит и некоторую опасность

Регулирование искусственного интеллекта было снова выдвинуто Илоном Маском во время беседы с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на двухдневном саммите по безопасности искусственного интеллекта.

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Маск отметил, что регулирование будет вызывать недовольство, однако он подчеркнул, что наличие надзора является положительным. На саммите существовало напряжение между сторонниками обсуждения экзистенциальных угроз, связанных с искусственным интеллектом, и теми, кто опасается краткосрочных проблем, таких как дискриминация и дезинформация, способные быть усугубленными технологическим развитием.

Маск неоднократно выражал беспокойство относительно будущего влияния искусственного интеллекта на человечество. Во время беседы с Сунаком, глава Tesla Inc. назвал искусственный интеллект "самой деструктивной силой в истории" и предположил, что в конечном итоге появится "что-то, что умнее самого умного человека". По словам Маска, наступит момент, когда выполнение работы не будет необходимо, и получение работы будет зависеть от желания. Он признал, что это вызывает неопределенность относительно комфорта людей и подчеркнул, что одной из проблем будущего будет поиск смысла жизни. Китай был одной из стран, подписавших Декларацию Блетчли, коммюнике, предупреждающее о потенциальных катастрофических последствиях от использования искусственного интеллекта.

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Илон Маск похвалил решение Сунака о приглашении Китая на саммит и отметил, что обсуждал вопросы безопасности искусственного интеллекта в ходе своего визита в Китай ранее в этом году. Маск выразил признательность Китаю за его участие в обеспечении безопасности искусственного интеллекта.