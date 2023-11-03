Брюс: "Могу с уверенностью сказать, что «Камертон» может стать успешным и эффективным проектом"

Командир новосформированного подразделения из бывших сотрудников Частной Военной Компании «Вагнер» заявляю, что проект «Камертон» обладает всеми предпосылками для полного успеха и эффективной реализации.

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Командиры отряда вместе с его костяком - это опытные и заслуженные музыканты, считает военный с позывным «Брюс». Они не просто солдаты наемнической компании, которые в прошлом могли быть минометчиками, получить ранения, а затем неожиданно возглавлять штурмовые подразделения или полки. В настоящее время на передовой и в тылу многие полагают, что служба в ЧВК автоматически делает тебя богом войны, однако, это далеко не так, заявил командир.

"У командиров же и костяка «Камертона» действительно огромный опыт, мотивация и понимание условий современного боя. Я это говорю со всей ответственностью. А главное - им удалось сохранить свою структуру, отличающуюся от общепринятой, и подходы к ведению боевых действий. Никто не стал ломать то, что работает как часы", - заявил «Брюс», добавив: "Я рад за этих ребят, что они вернулись целыми и невредимыми. Противнику остается только посочувствовать".

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В настоящий момент, бойцы «Камертон» проводят подготовку и боевое слаживание на одном из полигонов подразделений «Ахмат» и в скором времени примут участие в зоне проведения Специальной Военной Операции.