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Zelikman
Минобороны: За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 400 военнослужащих и до 30 единиц бронетехники
Снова Клещеевка и Купянск в сводках

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  За последние сутки российская армия сумела отразить атаку со стороны Вооруженных Сил Украины в окрестностях Клещеевки. В результате этого столкновения украинские войска понесли потери в количестве до 115 человек, также были уничтожены один танк и девять БМП. 

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  На Купянском участке также были отбиты две атаки украинских формирований в районе Синьковки, и на краснолиманском театре боевых действий было зафиксировано также две атаки, произошедшие в районе Червоной Дибровы. Помимо этого, в течение этого же времени, украинский истребитель Су-27 был нейтрализован на аэродроме Миргород. В течение дня было уничтожено четыре британские ракеты "Storm Shadow" и три ракеты "Нептун".

  Подсчитанные общие потери ВСУ на всех участках боевых действий составили примерно 480 солдат, 1 боевой самолет, 31 БПЛА, 29 танков и другой бронетехники, а также 3 ракетные системы залпового огня. Кроме того была атака дронами на Энергодар - в Минобороны сообщили, что все беспилотные аппараты были сбиты российскими системами противовоздушной обороны.

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  Также Министерство Обороны озвучило факт перехвата пяти украинских беспилотников над полуостровом Крым, а также еще одного над акваторией Чёрного моря. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный опубликовал статью в известном издании Economist, в которой оценил текущую обстановку на поле боя как важный тупик и заявил о своем отсутствии надежды на прорыв.

#россия #украина #сво #всу #техника #армия #оружие #танки
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glavhyilo
14:27
как говорил шариков-на учёт встану,но воевать не пойду
Украинские военные всё чаще отказываются идти в атаку и сдаются в плен
OgoGoLog
14:24
Т.е. ты веришь российским источникам, но топишь за Украину. У тебя диссонанса это не вызывает? По твоей логике ты и Путина поддерживаешь, как и все действительно российские источники. А СБУ знает?
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Блейд
14:23
На Вики можно писать что угодно. Это тоже самое что ты на сайт oveclockers бы ссылался
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Truth Sееker
14:23
Тут также как и с местными диванным бойцами, которые грозятся дойти до Берлина после Украины, но как только их спрашиваешь, почему не на СВО они, то сразу сливаются ЗЫ. Даже песню про них выпустили
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Alexey
14:22
Статью писал GPT бот :)))
Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
OgoGoLog
14:22
До 128 горной ей очень далеко. https://rg.ru/2023/01/23/v-zaporozhe-128-iu-brigadu-vsu-razgromili-v-shestoj-raz-za-vremia-svo.html 6 раз!!!
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Олег Ст
14:21
Каких воздушных боев?? Их просто сбили ПВО, загинацидили короче..
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Блейд
14:21
А зачем он Аллахом клянётся что готов поехать в палестину, ему уже и билеты купили. А он сливается
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Truth Sееker
14:20
Тут я с тобой соглашусь
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
Truth Sееker
14:20
Так я же тебе писал, что раз вики пророссийская, то ссылки на неё достоверны
Медведев: Польша может ввести войска на Украину для присоединения земель
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