Снова Клещеевка и Купянск в сводках

За последние сутки российская армия сумела отразить атаку со стороны Вооруженных Сил Украины в окрестностях Клещеевки. В результате этого столкновения украинские войска понесли потери в количестве до 115 человек, также были уничтожены один танк и девять БМП.

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На Купянском участке также были отбиты две атаки украинских формирований в районе Синьковки, и на краснолиманском театре боевых действий было зафиксировано также две атаки, произошедшие в районе Червоной Дибровы. Помимо этого, в течение этого же времени, украинский истребитель Су-27 был нейтрализован на аэродроме Миргород. В течение дня было уничтожено четыре британские ракеты "Storm Shadow" и три ракеты "Нептун".

Подсчитанные общие потери ВСУ на всех участках боевых действий составили примерно 480 солдат, 1 боевой самолет, 31 БПЛА, 29 танков и другой бронетехники, а также 3 ракетные системы залпового огня. Кроме того была атака дронами на Энергодар - в Минобороны сообщили, что все беспилотные аппараты были сбиты российскими системами противовоздушной обороны.

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Также Министерство Обороны озвучило факт перехвата пяти украинских беспилотников над полуостровом Крым, а также еще одного над акваторией Чёрного моря. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный опубликовал статью в известном издании Economist, в которой оценил текущую обстановку на поле боя как важный тупик и заявил о своем отсутствии надежды на прорыв.