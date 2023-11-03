По словам депутата, сотрудники компании смогут перейти в различные структуры и защищать интересы России

Как утверждает Председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов, Частная Военная Компания «Вагнер» по итогам своей деятельности окончательно прекратила своё существование.

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Как отмечается, некоторые бывшие сотрудники Группы Вагнера не прекращают выполнять боевые задачи на Африканском континенте, однако уже под другим названием и под руководством Министерства Обороны Российской Федерации. Также некоторые из ребят заключили контракты с Российскими Вооруженными Силами, а часть интегрировалась в состав подразделений Росгвардии. Эта информация приводится по словам Андрея Картаполова, опубликованным в «Парламентская газета».

В самой компании, на момент написания статьи, такая информация не приводилась. В ЧВК «Вагнер» сообщалось, что организация переход под эгиду Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии России(Росгвардии) и сумеет вернуться на украинский театр боевых действий. В настоящий момент уже идёт обустройство лагерей и военных баз для "Музыкантов". Ориентировочно, массовый набор сотрудников начнётся с третьего ноября.

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Бойцы, которые перешли в спецназ «Ахмат», уже начали подготовку и боевое слаживание перед началом выполнения задач в зоне Специальной Военной Операции.