Изготовление этого "монстра" заняло всего 10 дней, после чего внедорожник был готов к тестированию. Его максимальная скорость пока что ограничена 20 км/ч

Вьетнамский мастер решил воссоздать знаменитый автомобиль Tesla Cybertruck, но сделать его из необычного материала - дерева. Это привлекло внимание всего офиса Tesla и вызвало настоящий восторг.

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Изготовление этого "монстра" заняло всего 10 дней, после чего внедорожник был готов к тестированию. Его максимальная скорость пока что ограничена 20 км/ч, однако это не помешало привлечь внимание публики и создать интерес к этому уникальному проекту. Также было замечено, что на одной из дверей автомобиля имеется логотип "X", судя по всему отсылка на вторую известную компанию миллиардера Илона Маска - социальную сеть «Х»(Бывший Twitter).

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Вьетнамский мастер продолжает удивлять и впечатлять своими изобретениями, и похоже, что его творческий потенциал еще далеко не исчерпан. Он рискнул и сделал нечто уникальное, доказав, что даже такие современные и технологичные машины, как кибертрак, могут быть воссозданы используя старинные материалы, и все это без ущерба для их функциональности. В компании «Tesla» проект в виде деревянного Cybertruck оценили по достоинству.