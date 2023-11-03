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Zelikman
В сети появилось видео с тренировкой отряда, сформированного из бывших сотрудников ЧВК Вагнер
Подразделение под названием Камертон проходит боевое слаживание для участия в Специальной Военной Операции

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  В сети появилось видео с тренировочного лагеря новообразованного отряда «Камертон», входящего в состав спецназа «Ахмат». Как сообщается, отряд был создан из бывших сотрудников Частной Военной Компании «Вагнер». Журналистам удалось пообщаться с бойцами нового подразделения и выяснить, какой у ребят настрой и как обстоят дела с оснащением и вооружением.

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  По словами опытных военных, последние несколько месяц дались очень сложно для парней. Когда ЧВК «Вагнер» была вынуждена покинуть зону проведения Специальной Военной Операции, многие бойцы надеялись, что это временно и вскоре компания вновь встанет на защиту своей Родины. Однако, затем произошли трагические события августа, когда погибли основатель организации Евгений Пригожин и её командир Дмитрий Уткин, человек которому и принадлежал позывной "Вагнер".

  "Многие из нас вот в этот период, когда ЧВК вышла из СВО, остались, потому как, дома надо сначала порядок навести, а уже потом можно помочь соседям", - считает командир отряда "Брюс".

  Вступившие в отряд «Камертон» бойцы считают, что у них есть контракт с Родиной и неважно, выполняют они его в составе Группы Вагнера, Росгвардии или Министерства Обороны, важно что они вновь защищают интересы России на украинском театре боевых действий.

  "Это наша работа вне зависимости от того, в составе кого мы её выполняем - ЧВК «Вагнер», Минобороны или Росгвардии. У нас есть контракт с Родиной, и мы его выполним, как и всегда. Мы сохранили нашу идентичность, наш уклад, структуру и наши методики ведения боевых действий", - заявил "Музыкант".

  Как сообщает командир отряда, бойцы подразделения получают всё необходимое: бронированную технику, включая танки и боевые машины пехоты, все виды стрелкового оружия, артиллерийские орудия, различные беспилотные летательные аппараты, ударные и разведывательные, экипировку, боеприпасы. В материальном плане ребята довольны. Сама структура управления также осталась нетронутой, командиры могут работать самостоятельно, самое главное результативность.

  К слову, этот отряд основан из бывших сотрудников Группы Вагнера, которые перешли в спецназ «Ахмат». Однако, накануне стало известно, что и сама Частная Военная Компания «Вагнер» переходит под крыло Росгвардии. В скором времени вся организация вернётся на выполнение боевых задач в зоне СВО. 

  В сети также начала распространяться информация, что компанию возглавил сын погибшего основателя Евгения Викторович - Павел Пригожин. Он также проходил службу в ЧВК «Вагнер» в зоне Спецоперации и знаком с основами организации. Однако, в самой компании данная информация пока не подтверждалась.

  "Сейчас по телеграм-каналам огромное количество фейков касательно деятельности Оркестра, командиры в данный момент никаких обращений не записывали. Не слушайте громкие заявления "фейкометов". Дождитесь информации из официальных источников", - сообщают ребята, занимающиеся набором в Группу Вагнера.

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#россия #украина #сво #техника #армия #оружие #вагнер #чвк #камертон
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