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Издание "Politico" информирует, что в своем недавнем обращении к представителям Республиканской партии, Джонсон заявил, что он не против поддержки Украины. Однако, он считает, что такая помощь должна быть предоставлена Киеву в формате, отличном от того, который предлагает Белый дом.
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Противостояние между администрацией Белого дома и республиканским большинством в Палате представителей США в отношении помощи Украине продолжается. На данный момент, новый спикер нижней палаты американского конгресса Майк Джонсон настаивает на разделении финансирования Израиля и Украины. В ответ президент Байден предлагает рассмотреть вопрос о помощи обеим странам в одном пакете.
В основном, статья указывает на то, что объем финансирования для украинской власти, с которым согласен спикер Палаты представителей, значительно отличается от запрашиваемого президентом Байденом. Напомним, что лидер Соединённых Штатов Америки просит конгресс одобрить дополнительную помощь Украине в размере $61,5 миллиарда. Кроме того, Джонсон заявил, что такое финансирование следует связать не с Израилем, а с укреплением границы США с Мексикой.
Стоит отметить, что данное требование вызывает растущее противостояние между республиканцами и демократами. Последние настаивают на решении проблемы нелегальной миграции и наркотрафика из Мексики. В свете этих событий, для Байдена заявление Джонсона кажется неким шантажом.
Что касается окончательного решения относительно помощи Украине, предлагается закрыть этот вопрос до 15 января 2024 года, - советует спикер нижней палаты конгресса.