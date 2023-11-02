Проблема с мобилизацией стала достоянием общественности, благодаря статье Валерия Залужного

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, власти всерьёз озадачены расширением мобилизационных возможностей. Вооруженным Силам Украины необходима свежая кровь, а действующие возможности не позволяют набирать достаточное количество бойцов.

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Об этой проблеме уже открыто написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье для британского издания "The Economist". По информации источника, пока рассматривается набор в ряды армии женщин ещё большего перечня профессий, нежели только представительниц медицинской сферы. Ранее данная тема обсуждалась лишь в кабинетах на Банковой, а теперь это стало достоянием общественности.

Напомним, относительно недавно администрация Зеленского распорядилась мобилизовать и отправить на линию боевого соприкосновения ограниченно годных к воинской службе, инвалидов третьей группы, женщин с медицинским оборудованием, либо имевших опыт в медицинских учреждениях, а также студентов, находящихся в академических отпусках. По мнению властей, если студент взял отпуск, он не учится, значит, может служить в ВСУ. Вдобавок был повышен призывной возраст и сняты ограничения по сроку службы.

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В ближайшее время можно ожидать дополнительные списки граждан, подпадающих под мобилизацию на Украине.