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Zelikman
На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
Проблема с мобилизацией стала достоянием общественности, благодаря статье Валерия Залужного

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  Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, власти всерьёз озадачены расширением мобилизационных возможностей. Вооруженным Силам Украины необходима свежая кровь, а действующие возможности не позволяют набирать достаточное количество бойцов.

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  Об этой проблеме уже открыто написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье для британского издания "The Economist". По информации источника, пока рассматривается набор в ряды армии женщин ещё большего перечня профессий, нежели только представительниц медицинской сферы. Ранее данная тема обсуждалась лишь в кабинетах на Банковой, а теперь это стало достоянием общественности.

  Напомним, относительно недавно администрация Зеленского распорядилась мобилизовать и отправить на линию боевого соприкосновения ограниченно годных к воинской службе, инвалидов третьей группы, женщин с медицинским оборудованием, либо имевших опыт в медицинских учреждениях, а также студентов, находящихся в академических отпусках. По мнению властей, если студент взял отпуск, он не учится, значит, может служить в ВСУ. Вдобавок был повышен призывной возраст и сняты ограничения по сроку службы.

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  В ближайшее время можно ожидать дополнительные списки граждан, подпадающих под мобилизацию на Украине.

#россия #украина #сво #всу #армия #мобилизация #залужный
6
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На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
Руслан Глинник
13:28
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На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
Truth Sееker
13:25
Совсем не нацизм
На Украине начнут мобилизовать не только женщин-медиков, но и других профессий
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