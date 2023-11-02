Согласно сообщениям американского канала, десятки пострадавших, получивших ранения в результате двухдневных авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия, направлены в индонезийскую больницу.

Американские средства массовой информации сообщают, что ответственность за авиаудары по лагерю палестинских беженцев Джабалия лежит на израильских военных. Канал CNN обращает внимание на серьезные проблемы, возникшие в индонезийской больнице на севере палестинского анклава.

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В результате израильских авиаударов главный генератор индонезийской больницы был поврежден, что привело к отключению электричества в большом числе отделений и переполненном морге. Согласно сообщениям американского канала, десятки пострадавших, получивших ранения в результате двухдневных авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия, направлены в индонезийскую больницу. Это медицинское учреждение является ключевым в северной части анклава и принимает всех нуждающихся в медицинской помощи.

Израиль не отрицал факт атак на беженский лагерь, однако официальные представители страны называют жертвы среди мирного населения "сопутствующими" и связывают их количество с значимостью ликвидированного главаря ХАМАС.

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Тем временем, следующие сутки начались с новых воздушных ударов по сектору Газа. Зарубежные журналисты, установившие камеры наблюдения на границе, фиксируют множество взрывов и вспышек в результате бомбардировок. Накануне ХАМАС заявил о крупных потерях, которых израильская армия не испытывала в последние десятилетия, связанных с вторжением в Сектор Газа.