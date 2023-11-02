Гениальное контрнаступление оказалось недостаточно гениальным

Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный опубликовал свою статью в британском издании "The Economist", в которой раскрыл основные трудности украинской армии в борьбе с Российской Федерацией.

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Со слов военачальника, в настоящий момент боевые действия приняли позиционный характер, по аналогии с "Первой Мировой Войной". В настоящее время нет динамичных, оперативных манёвров, конфликт перешёл в вялотекущее русло. При таком раскладе в выигрыше остаётся Россия, считает Залужный. Пока линия боевого соприкосновения стоит на месте, российский военно-промышленный комплекс лишь наращивает свои мощности и производит всё больше вооружения и военной техники, а в это же время российские подразделения обучаются и получают необходимый опыт.

Если брать украинский мобилизационный потенциал, главком заявляет о необходимости усилить возможности военкоматов, расширив список категорий граждан, которых можно будет призвать на службу в ВСУ. Россия, по мнению офицера, не использует свои ресурсы в живой силе, а вот на Украине с этим уже всё сложнее.

Также командир заявляет о критической нехватке превосходства в воздухе. ВСУ и с самого начала уступали в авиации, а после интенсивных боёв украинских самолётов практически не осталось. Без прикрытия с воздуха армия не в силах добиться существенных успехов.

В случае с успехом в контрнаступлении, Залужный требует предоставить большое количество техники для разминирования. Колоссальные потери украинские войска понесли, пытаясь пройти через минные поля. Западные страны, считает главком, должны предоставить всё необходимое для уничтожения минных ограждений.

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Само собой, украинский полководец также обозначил острую необходимость большого количества различных вооружений, военной техники, различных беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения. Особый упор был сделан на артиллерию и средства для контрбатарейной борьбы. Без этого, со слов опытного военного, Украина не сумеет долго продержаться.