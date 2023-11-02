По словам представителей исламистского движения, ЦАХАЛ несёт большие потери в Секторе Газа

Как сообщают представители военизированного крыла исламистского движения ХАМАС, им удалось уничтожить два основных боевых танка израильской армии «Merkava». Уже ранее информировалось о вводе бронетанковых дивизий ЦАХАЛ в анклав Палестины, включая 162-ю дивизию, которая, по данным израильского командования, приблизилась к воротам Газы.

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ХАМАС сообщает, что обе боевые машины были уничтожены при помощи трех снарядов «Аль-Ясин 105» возле сельскохозяйственной школы в населенном пункте Бейт-Хануне на северо-востоке анклава. Бойцы подразделений ХАМАС не предоставляют другой информации по данному вопросу.

Следует отметить, что также был поражен израильский военный бульдозер. ХАМАС заявляет о немалом количестве погибших израильских солдат за последние несколько дней в секторе Газа, в то время как ЦАХАЛ сообщает о гибели девяти военнослужащих в схватках с ХАМАС. Общее число потерь израильской армии с 7 октября составляет 326 человек.

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Израильское командование замедляет ввод дополнительных войск в палестинский анклав, так как оно опасается высоких потерь. Главный приоритет состоит в уничтожении жилой застройки, несмотря на возможные жертвы среди мирного населения, прежде чем направить танки и бронетехнику, а затем только пехотные подразделения.