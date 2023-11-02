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Zelikman
Илон Маск: Демпартия США замешана в масштабных коррупционных схемах
По мнению миллиардера, партия демократов замешана в огромных коррупционных сделках, но при этом не подвержена никакому преследованию

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  Известный предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своем недавнем интервью с Джо Роганом раскрыл несколько любопытных фактов касательно Демократической партии США.

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  Илон начал с утверждения, что Джордж Сорос, американский инвестор и меценат, потратил 122 миллиона долларов на последние выборы в Соединённых Штатах Америки. Однако, по словам Маска, особого расследования этого дела не производится, так как эти действия именуются "лоббированием". Это вызывает сомнение и подозрение в коррупционных связях.

  Он также назвал Сэма Банкмэна, человека, обвиняемого в краже 10 миллиардов долларов, вторым по величине "донором" демократической партии. Однако, подобно случаю с Соросом, связи Банкмэна с демократической партией остаются нерасследованными и вызывают много вопросов. Маск также заявил, что Европа движется к гражданской войне при активной поддержке текущей власти.

  Он рассказал, что до его прихода Twitter полностью контролировался демократической партией, и ссылается на документы, которые теперь находятся в его владении. Маска поразила степень цензуры, которая на его взгляд царила в социальной сети, и это заставило его переосмыслить многое.

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  "В мире очень много богатых людей, которые ненавидят человечество", - добавил миллиардер.

#сша #илон маск #деньги #коррупция #миллиардер #демократическая партия
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