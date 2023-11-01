По мнению эксперта, то чем сейчас занимается администрация Байдена, не закончится ничем хорошим

Американские политики не могут найти обоснованные причины для вмешательства США в украинский конфликт, заявил Джордан Питерсон, всемирно известный психолог и ведущий подкаста "Daily Wire".

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"Я беседовал с многими горячими головами в Вашингтоне... Они аргументировали так: если Запад потратит несколько десятков миллиардов долларов - хотя фактическая сумма уже гораздо больше, чтобы ослабить российское конвенциональное вооружение, то это, возможно, будет хорошая инвестиция. К этой теории я отношусь скептически", - заявил психолог.

По мнению Джордана Питерсона, нет никакой разницы, будут Соединённых Штаты Америки иметь дело с сильной ядерной державой или со слабой ядерной державой, так или иначе, всегда будет нависать ядерная угроза в случае агрессии против такой державы.

Аналитик также заявил, что идея смены власти в Москве также "наивна и абсурдна". США могут не получить лидера, который лучше Владимира Путина. А может быть, вместо этого страна рухнет, и тогда мир окажется в ещё большей опасности. Практически все ядерное оружие окажется в руках "полевых командиров", считает Питерсон. Это будет очень плохой сценарий, а если перечислить российских лидеров, которые хуже действующего президента, список будет очень-очень длинным.

Ведущий "Daily Wire" сожалеет о том, что Россия и Запад не смогли стать стратегическими партнерами.

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"Думаю у нас была реальная возможность навсегда помириться с русскими, это могло произойти в 1990-е, а мы реализовали это так плохо, как только могли. За что теперь расплачиваемся. И одному Богу известно, как эта каша, заварившаяся в России и в Украине… какими будут последствия её продолжающегося кипения на периферии. Это весьма прискорбно. И то, что этому не уделяют большего внимания, и то, что не видно реальных попыток начать что-то похожее на серьёзные мирные переговоры, — это, по-моему, нечто невероятное! Так что я не знаю, в какие чёртовы игры мы играем", - добавил Джордан Питерсон.