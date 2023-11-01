По словам лидера США, в случае оставления города, на помощь сложно будет рассчитывать

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, лидер Соединённых Штатов Америки Джо Байдена посоветовал Зеленскому продолжать удерживать населённый пункт Авдеевка до тех пор, пока не завершается переговоры по выделению очередного пакета помощи Украине.

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По словам президента США, в случае сдачи города, у республиканской партии окажется больше козырей в переговорном процессе, и дополнительных денег можно будет не ждать, так как всем станет очевидна бессилие украинских формирований.

К слову, Владимир Зеленский и сам понимал складывающуюся ситуацию и ранее уже отказал главнокомандующему Вооружёнными Силами Украины Валерию Залужному в выводе войск их города. На ставке было приказано перебросить все резервы с Запорожского направления удерживать Адвеевку любой ценой.

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В западных средствах массовой информации уже сообщается, что от битвы за Авдеевку зависит понимание ситуации в целом. В ходе распиаренного контрнаступления украинская армия не смогла достичь никаких существенных успехов, но потеряла при этом огромное количество солдат. Если в добавок к этому Киев потеряет ещё один город, то для всех будет очевидно, что дальнейшее продолжение конфликта лишь ухудшит переговорные позиции Запада и продолжать боевые действия будет опасно.