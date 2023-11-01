По сообщению спецслужб, зачастую организаторы беспорядков и вовсе находятся за пределами региона

В последние дни на северном Кавказе начали распространяться слухи о предполагаемом прибытии израильских беженцев. Поднялись призывы не позволять этому происходить на фоне конфликта в Секторе Газа.

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В результате, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки. В целях обеспечения безопасности, правоохранительные органы приняли ряд мер в регионах Северного Кавказа.

Накануне, в Ингушетии, Федеральная Служба Безопасности России задержала несколько человек, распространявших ложную информацию о прибытии израильского рейса в аэропорт "Магас". При этом, были призывы к проведению митингов и погромов.

Сегодня, газета "Известия" опубликовала видеоматериалы, в которых задержанные признались в содеянном и призвали граждан "не поддаваться на провокации". Один из задержанных в Ингушетии мужчин рассказал, что узнал о прилете самолета из Израиля и попытках помешать ему через чат в одном из мессенджеров.

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Важно добавить, что хоть "Магас" и обладает международным статусом, он совершает лишь внутренние рейсы. Международные полёты осуществляются только во время сезона хаджа в Саудовскую Аравию и другие арабские страны.