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По мнению американского сенатора и представителя республиканской партии Томми Тюбервиля, в свете текущей ситуации, когда украинский конфликт продолжается, а его последствия затрагивают не только Украину и Россию, но и другие страны, настало время для переговоров и поиска мирного решения данного кризиса.
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Взглянув на обе стороны конфликта, Тюбервиль заявил, что настало время для прекращения масштабных боевых действий и перехода к переговорам. Он отметил, что обе стороны достигли тупика, а продолжение конфликта только усугубит его последствия. Кроме того, конфликт обходится американским налогоплательщикам в "бешеные деньги".
Специально отметив, что россияне и украинцы платят высокую цену в данной ситуации, сенатор выразил свое мнение о том, что "смысла продолжать нет". Он подчеркнул, что люди погибают, и это должно быть достаточным стимулом для обеих сторон, чтобы найти дипломатический выход из сложившейся ситуации.
Как считает сенатор-республиканец, совершенно очевидно, что Украина не сумеет каким-то образом изменить ситуацию на поле боя, что делает дальнейшие денежные вложения со стороны США совершенно бессмысленными.