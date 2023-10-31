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Zelikman
В зону проведения СВО отправлен очередной эшелон с танками Т-90М Прорыв и БТР-82А
В скором времени вся техника будет передана подразделениям Министерства Обороны и Росгвардии

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  Как сообщается, в путь к зоне проведения Специальной Военной Операции отправился воинский эшелон Вооруженных Сил Российской Федерации, нагруженный новыми танками Т-90М "Прорыв" и БТР-82А.

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  По внешнему виду этих грозных боевых машин можно понять, что техника была отправлена прямиком с предприятий и цехов военно-промышленного комплекса России. Эти мощные машины помогут российским подразделениям в нелёгких боях под Авдеевкой и на других участках линии боевого соприкосновения. Т-90М "Прорыв" является одним из лучших танков не только в российской армии, но и на международном рынке. Высокая мобильность, современное вооружение и надёжные системы защиты и крепкая броня делают его непревзойденным в своем классе.

  БТР-82А также является одной из относительно свежих бронированных машин. Его разработка была завершена в 2010 году, а в серию бронетранспортёр поступил в 2011 году. Оперативность и маневренность позволяют этой боевой машине эффективно действовать в самых сложных условиях боевых действий.

  В скором времени данная техника перейдёт в распоряжение подразделений Министерства Обороны и Росгвардии. Возможно, некоторые машины будут переданы новообразованным отрядам Частной Военной Компании "Вагнер", которая вновь приступила к выполнению боевых задач в рамках Спецоперации на Украине.

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#россия #украина #сво #техника #армия #оружие #танки #бтр
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