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Zelikman
В США разработали нейросеть, которая должна будет договариваться с девушками о свиданиях
Пользователю необходимо будет лишь появиться на организованном искусственным интеллектом свидании

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  В Соединенных Штатах Америки была разработана уникальная нейросеть, способная искусно соблазнять прекрасную половину человечества, в то время как вы занимаетесь своими делами без лишних хлопот.

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  Интеллектуальная программа задумана для мужчин, не желающих тратить время на бесконечные разговоры. Нейросеть самостоятельно находит потенциально идеальную женщину, ведет с ней увлекательные беседы и, в конечном итоге, убеждает встретиться на романтическом свидании. Человеку-пользователю остается всего лишь предстать перед этой привлекательной дамой и насладиться приятной компанией. Возможности, предлагаемые этой разработкой, дают мужчинам возможность сосредоточиться на своих делах и интересах, в то время как нейросеть заботливо занимается всеми аспектами флирта. 

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  Однако, конечный выбор всегда остается за пользователем, и нейросеть лишь облегчает первоначальный этап взаимодействия. Программа не является законченной заменой для человеческого общения и эмоциональной связи, она лишь предоставляет возможность установить контакт и начать важный процесс знакомства. Оно открывает путь к новым возможностям в развитии социальных отношений и может быть полезным инструментом для тех, кто хочет сосредоточиться на реализации своих целей без потери качественного общения с противоположным полом.

#технологии #нейросети #социальные сети #искуственный интеллект #знакомства
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