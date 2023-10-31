Пользователю необходимо будет лишь появиться на организованном искусственным интеллектом свидании

В Соединенных Штатах Америки была разработана уникальная нейросеть, способная искусно соблазнять прекрасную половину человечества, в то время как вы занимаетесь своими делами без лишних хлопот.

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Интеллектуальная программа задумана для мужчин, не желающих тратить время на бесконечные разговоры. Нейросеть самостоятельно находит потенциально идеальную женщину, ведет с ней увлекательные беседы и, в конечном итоге, убеждает встретиться на романтическом свидании. Человеку-пользователю остается всего лишь предстать перед этой привлекательной дамой и насладиться приятной компанией. Возможности, предлагаемые этой разработкой, дают мужчинам возможность сосредоточиться на своих делах и интересах, в то время как нейросеть заботливо занимается всеми аспектами флирта.

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Однако, конечный выбор всегда остается за пользователем, и нейросеть лишь облегчает первоначальный этап взаимодействия. Программа не является законченной заменой для человеческого общения и эмоциональной связи, она лишь предоставляет возможность установить контакт и начать важный процесс знакомства. Оно открывает путь к новым возможностям в развитии социальных отношений и может быть полезным инструментом для тех, кто хочет сосредоточиться на реализации своих целей без потери качественного общения с противоположным полом.