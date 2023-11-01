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Zelikman
Йеменские хуситы обстреляли Израиль ракетами и беспилотниками в ответ на операцию в Газе
Соседние страны требуют прекратить израильскую операцию против народа Палестины

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 Представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сарие Ану заявил о нанесении комбинированного удара беспилотными летательными аппаратами и различными типами ракет по военным целям на территории Израиля.

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  "Это будет продолжено, пока израильская  агрессия не прекратится", - говорится в сообщении генерала Яхья Сарие Ану.

  Как и предполагалось ранее, в конфликт на Ближнем Востоке начинает втягиваться всё больше соседних государств. Израиль всячески провоцирует на какие-либо шаги арабские страны, нанося удары по различным гражданским объектам на территории Газы. Накануне израильские Военно-воздушные Силы атаковали лагерь палестинских беженцев в городе Джабалия, заявив, что он является пристанищем для подразделений ХАМАСа.

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  В это же время Соединённые Штаты Америки и члены Североатлантического Альянса перебрасывают в регион всё больше кораблей, авиации и сухопутных войск. По имеющимся данным, только за 30 октября на Ближний Восток прибыло свыше шестидесяти военных самолётов. Обстановка в регионе накаляется. 

#сша #армия #израиль #война #палестина #ближний восток #йемен
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