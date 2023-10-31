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Zelikman
Российские войска закрепились на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу
Как сообщается, подразделения начинают штурм предприятия на Северо-Западе Авдеевки

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  В эти минуты разворачивается решающая битва за Авдеевку. Город, привязанный к Донецку и страдающий от девятилетнего обстрела со стороны войск ВСУ. Основное противостояние развернулось вокруг Авдеевского коксохимического завода, который играет значительную роль в жизни этого населённого пункта на Северо-Западе.

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  Согласно предварительный данным, российские войска уже захватили необходимые стратегические позиции - террикон и отвалы Авдеевского завода. На текущий момент подразделения Российской федерации приблизились к предприятию, успешно закрепившись на его подступах после вспыхнувших сражений. По наличию информации о штурме завода существуют различные источники. Одни говорят, что российские военные готовятся приступить к штурму, ведь украинская армия превратила его в укрепленный район, другие утверждают, что штурм уже стартовал.

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  Цель российских войск – окружить завод и заблокировать главные подходы с западного направления. Источники с украинской стороны также признают, что если украинской армии не удастся защитить Авдеевский коксохимический завод, то и удержать сам населённый пункт Авдеевка будет сложной задачей. Это еще раз подчеркивает огромное значение завода для ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения. Российские подразделения, по сообщениям, вошли в промышленную зону именно через террикон, который уже находится под их контролем. Их дальнейшее продвижение поддерживается мощным огнём с отвалов коксохимического завода.

#россия #украина #сво #всу #техника #армия #оружие #бои #штурм
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