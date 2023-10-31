Главкому было отказано в выводе войск из Авдеевки и приказано держать город любыми способами

Как сообщает источник в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский считает, что в провале Вооруженных Сил Украины виновен именно главнокомандующий армией Валерий Залужный.

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По информации инсайдера, на Банковской подозревают Залужного в нарочном бездействии на линии боевого соприкосновения, вызванной его собственными политическими амбициями. Зеленский уверен, что Залужный саботировал десантную операцию на левый берег Днепра, чтобы нанести удар по авторитету президента Украины. Якобы для этого главком ВСУ и блокирует дальнейшие наступательные операции и требует вывода всей группировки из Авдеевки. После оставления города, Владимир Зеленский будет полностью "размазан" на международной арене.

Также источник сообщил, что Зеленский отказался выводить войска из города Авдеевка, приказав Залужному подготовить его к тяжелым боям и удерживать любой ценой. В это же время украинское командование должно перебросить все имеющиеся резервы с Запорожского направления и попытаться атаковать во фланг российскую группировку. Залужный же опасается, что это ставит под угрозу всю украинскую кампанию.