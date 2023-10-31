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Zelikman
Morgan Stanley и TD Bank делают ставку на дальнейший рост военной отрасли благодаря войне с ХАМАС
По мнению экспертов, война на Ближнем Востоке благоприятно скажется на ВПК Соединённых Штатов Америки

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  Последние события на Ближнем Востоке, связанные с конфликтом между Израилем и ХАМАСом, оказали не только политическое, но и экономическое влияние. Рост стоимости на 7% в сфере аэрокосмической отрасли и оружейной сфере после начала войны вызвал ожидания больших прибылей со стороны финансовых гигантов - Morgan Stanley и TD Bank.

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  Эксперты Wall Street утверждают, что в случае дальнейшей эскалации конфликта в регионе, американский военно-промышленный комплекс вновь покажет рост и рекордную прибыль. Стабильные поставки оружия по всей этой области и потребность в его постоянном обновлении, в условиях продолжающегося конфликта, приводят к повышению спроса на продукцию в этих сферах.

  Morgan Stanley и TD Bank, в свою очередь, надеются на успешные показатели в данных отраслях, ожидая увеличения объемов продаж и дополнительных прибылей. Политическая нестабильность и регулярные столкновения на Ближнем Востоке нередко способствуют концентрации интереса к милитаристским технологиям и лучшим оборудованиям, а следовательно, и к повышению инвестиций в эти области.

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  Однако существует и мнение противников, которые считают, что использование военного конфликта для финансовой выгоды является неэтичным и недопустимым. Инвестирование в войну и распространение оружия может привести к дальнейшей эскалации конфликта и усилению страданий населения и разрушений. Несмотря на это, Morgan Stanley и TD Bank остаются уверены в своих прогнозах и стратегиях, считая, что их инвестиции в оружейную сферу будут приносить значительные результаты.

#сша #техника #армия #израиль #оружие #война #палестина #ближний восток
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hendehog
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