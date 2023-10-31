Через данный ресурс были организованы минувшие беспорядки в аэропорту Махачкалы

Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров, выступил за цивилизованный мир и принятие решительных мер в отношении каналов, призывающих к насилию, комментируя события, произошедшие в аэропорту Дагестана.

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В своём заявлении Дуров подтвердил, что каналы по типу "Утро Дагестана", призывающие к насилию, будут блокироваться за нарушение правил Telegram. "Каналы, призывающие к насилию будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира", - заявил предприниматель.

Это решение подчеркивает важность общественной безопасности и защиты от негативного влияния экстремистских и насильственных контентов в сети. Павел Дуров остается активным защитником свободы слова, однако он также призывает к ответственности и осознанности при использовании социальных платформ.

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В течение последних дней пользователи популярного мессенджера сообщали о серьёзных задержках в отправке получений через мобильную версию приложения. В сети считают, что замедление сервиса было сделано намеренно для усложнения координации между участниками и организаторами беспорядков в Махачкале.