По имеющимся данным, пострадавших и разрушений нет

Российский населенный пункт вновь оказался под жестким обстрелом. В этот раз Вооруженные силы Украины открыли огонь по посёлку Случевск в Брянской области, задействовав советский танк.

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Вероятно, речь идёт о боевой машине Т-80, из которой ранее ВСУ обстреляли контрольно-пропускной пункт на российско-украинской границе. Посёлок Случевск находится всего в одном километре от границы между Россией и Украиной, из-за чего он особенно уязвим для украинских атак. В ночные часы сегодняшнего дня украинский экипаж открыл огонь из танка по жилым районам села. Местные власти докладывают, что было, по крайней мере, два выстрела, произведённые 125-милиметровыми снарядами.

Пострадавших на этот раз не было, как и разрушений. Стоит отметить, что приграничные районы России периодически подвергаются подобным обстрелам со стороны украинских формирований. Белгородская и Брянская области чаще всего оказываются под ударом, в то время как Курская область сталкивается с этой проблемой реже. Обычно обстрелы осуществляются с помощью минометов и артиллерийских орудий. Время от времени для атак используются реактивные системы залпового огня, а также БПЛА.

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Кроме того, вчера техника ВСУ атаковал другой российский населенный пункт - Новая Таволжанка Белгородской области. К счастью, и здесь не было жертв. Также вчера, по информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Грайворонском городском округе возле села Новостроевка-Вторая с помощью беспилотных летательных аппаратов были сброшены два взрывных устройства, но никаких серьезных последствий не произошло.