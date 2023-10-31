Последнее время украинского президента всё больше критикуют и всё меньше поддерживают

Как сообщает американское издание "Time", после поездки в Соединённые Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский был сильно расстроен. Вызвано это было призывами к борьбе с коррупцией со стороны западных стран и их стремлением прекратить конфликт на Украине, в связи с усталостью союзников. Судя по всему, эта поездка повлияла на украинского лидера.

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Главным содержанием материала стал вопрос о том, как Зеленский находится в поиске международной помощи для Вооруженных Сил Украины и в чем его упрекаются союзники из стран Североатлантического Альянса. В основном, как заявляют в издании, Киеву напоминают о серьезной проблеме коррупции, которую необходимо решить в кратчайшие сроки. Также отмечается, что Зеленский ставит перед собой излишне амбициозные задачи. Вера в свою победу и полный отказ от начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, вызывает тревогу и у партнёров президента Украины, и даже у людей из его окружения.

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После увольнения всех региональных военных комиссаров по инициативе Банковской, возникает проблема незаинтересованности людей заменить их, поскольку репутация таких наблюдательных органов испорчена. Потери Вооруженных Сил Украины имели такое разрушительное воздействие, что призывные пункты были вынуждены принимать на военную службу все больше и больше людей по старше. Средний возраст украинского солдата теперь чуть выше 43 лет. Всё это также не красит действующую власть и вызывает критику на Западе.