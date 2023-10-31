В немецкой аналитической компании уверены, что китайские смартфоны продолжат увеличивать свою долю в рынке

Согласно исследованию рынка, проведенному научно-исследовательский институт маркетинга «GfK», которое охватывает продажи конечным потребителям по всем каналам, продажи iPhone 15-ой серии сократились на 6 процентов в месяц ее выпуска по сравнению с предыдущей линейкой.

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Аналитики мобильной индустрии IDC оценивают сокращение поставок компании «Apple» на 4 процента в третьем квартале, и обе компании признают, что возвращение китайского техногиганта «Huawei Technologies Co» на рынок смартфонов сыграло ключевую роль в этой ситуации. По данным немецкого исследовательского института, продажи смартфонов Huawei Mate 60 в месяц ее выпуска составили примерно 1,5 миллиона штук, что вдвое больше, чем в прошлом году, несмотря на сокращение поставок.

"В свете сильного роста продаж «Huawei», продажи смартфонов серии Apple iPhone 15 снизились на 6%", — отмечает Хайден Хоу, аналитик по Китайской Народной Республике в «GfK», добавив: "Серия Huawei Mate 60 продолжит демонстрировать высокие темпы продаж в будущем".

Компания «Huawei», расположенная в город Шэньчжэне, неожиданно для всех продемонстрировала смартфоны Mate 60 и 60 Pro за считанные недели до выхода последних моделей от «Apple», переориентировав на себя часть покупателей и ошарашив западное сообщество своим процессором Kirin, разработанным в КНР, что стало революционным шагом в условиях торговых санкций Соединённых Штатов.

Однако, напряженность отношений между двумя государствами создает сложную ситуацию для «Apple. Пекин постоянно вводит новые запреты на использование iPhone в государственных агентствах и предприятиях. Американская компания также исследует возможности снижения своей зависимости от китайского производственных мощностей путем расширения производства в Юго-Восточной Азии и Индии, но с неопределенными долгосрочными последствиями. В этом месяце Пекин начал пересмотр налогов и земельного использования в компании «Foxconn», крупнейшем сборщике iPhone для техногиганта «Apple», что только усугубляет ситуацию в Китае.

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Последний отчет IDC говорит о том, что местные бренды «Honor Device Co» и «Oppo» заняли первые места в Китайской Народной Республике в прошлом квартале. «Honor», выделенная в качестве независимого бизнеса от «Huawei» в 2020 году, представила несколько складных моделей в последние недели, сосредотачиваясь на рынке смартфонов, который все еще демонстрирует стабильный рост.